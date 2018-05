publié le 06/05/2018 à 15:07

Nicolas Dupont-Aignan ne "comprend plus" la ligne politique de Laurent Wauquiez. À tel point que le président de Debout la France compare le président des Républicains au numéro deux du Front national.



"Laurent Wauquiez parle comme Marine Le Pen et donne des propositions plus dures qu'elle. Donc je voudrais comprendre. Quand j'écoute Laurent Wauquiez, franchement si on ne sait pas qu'il s'agit de lui, ça pourrait être le vice-président du Front national", explique Nicolas Dupont-Aignan.

Le député ajoute : "Si j'écoute Éric Ciotti et Guillaume Larrivée (députés Les Républicains ndlr), ils disent exactement ce que l'on dit à Debout la France (...) Ces divisions sont artificielles parce qu'elles sont liées à la volonté d'un parti politique, d'avoir le pouvoir tout seul. Mais ils ne l'auront jamais".