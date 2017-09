publié le 14/09/2017 à 02:41

Nicolas Dupont-Aignan n'a pas dit son dernier mot. Alors qu'il participera aux universités de rentrée de son parti, Debout la France, le week-end prochain, il entend dévoiler "sa recette pour l'alternance". Mercredi, sur Sud radio, l'ancien candidat à la présidentielle a insisté sur un point : "tirer les leçons de la défaite". Et pour lui, cela passe par un rassemblement de "tous ceux qui aiment la France, tous ceux qui ne veulent pas de cette société du fric, des super riches, qu'est en train de bâtir monsieur Macron".



Pour arriver à ce grand rassemblement, Nicolas Dupont-Aignan veut un rapprochement des partis politiques proches de Debout la France. Ainsi, il a proposé sur Sud radio "une union des futurs républicains avec [Laurent] Wauquiez, de Debout la France, d'un Front national rénové". Il va même plus loin en affirmant "qu'il faut se mettre d'accord sur un programme commun en enlevant ce qui fait polémique et en se recentrant sur le patrimoine commun de nos électeurs".

Ne pas rester chacun dans son coin

La direction des Républicains se cherche toujours, avec un Laurent Wauquiez plus que favori dans l'élection du président du parti en décembre prochain, ce qui placerait le parti sur une ligne très droitière. Bien plus que certains, à l'image de Christian Estrosi, ne l'aimeraient. Le maire de Nice, affirmant qu'il ne se reconnaissait plus tellement dans Les Républicains d'aujourd'hui, lancera un mouvement après les élections sénatoriales en compagnie d'une cinquantaine d'élus dans le même cas que lui. Quant au Front national, Marine Le Pen a affirmé après la défaite des élections présidentielle et législatives qu'il fallait refonder le parti et que cela passerait notamment par un changement de nom.

Et le rapprochement de DLF, LR et le FN fait sens pour Nicolas Dupont-Aignan, parole de Français. "J'ai croisé cet été quantité d'électeurs républicains, Debout la France, FN qui, sur l'essentiel, sont d'accord", a-t-il affirmé mercredi. "Je ne veux pas que chaque parti reparte dans son couloir", a-t-il martelé. Reste à savoir si Marine Le Pen et Laurent Wauquiez seront d'accord pour une union.