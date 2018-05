Nicolas Dupont-Aignan est l'invité du "Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI"

et AFP

publié le 03/05/2018

Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a réclamé la dissolution "de tous les groupes fascistes d'extrême gauche" au lendemain de violences à la manifestation parisienne du 1er mai, dénonçant "la tolérance" du gouvernement à leur égard.



"Ces événements révèlent l'absence de contrôle du gouvernement sur les groupes d'extrême gauche de toutes obédiences et pire, sa tolérance envers leurs méfaits en bande organisée. Hélas, le monstre finit toujours par échapper au maître !, ajoute le député de l'Essonne. Sous les pavés de Paris, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ?", se demande l'élu, pour qui "le dispositif de sécurité (de la manifestation) a été totalement débordé".

Nicolas Dupont-Aignan ajoute que "le gouvernement doit répondre devant le Parlement du niveau intolérable de ces violences. En effet, l'État disposait d'alertes précises des services de renseignements et de centaines de caméras capables de repérer en amont l'arrivée et le rassemblement de ces meutes. Nos forces de l'ordre et les contribuables paient donc au prix fort soit l'incompétence, soit le machiavélisme misérable du gouvernement dont le laxisme a permis à ces groupes de saccager un mouvement social pacifique".

