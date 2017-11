publié le 15/11/2017 à 08:28

Depuis les révélations sur le magnat du cinéma Harvey Weinstein, les témoignages se sont enchaînés. Les réseaux sociaux ont été le théâtre de nombreuses révélations avec le hashtag #BalanceTonPorc, devenu viral ces dernières semaines.



Une méthode qui ne plaît guère à Madeleine de Jessey, la nouvelle présidente de Sens Commun, qui évoque une "hystérie collective". "J’ai beaucoup de mal avec ce hashtag. Je trouve formidable les révélations qui ont permis de libérer la parole, d’inciter des femmes à aller porter plainte d’agressions passées mais je préfère livrer les personnes incriminées à la justice plutôt qu’à l’hystérie collective sur les médias sociaux", a-t-elle réagi au micro de RTL dénonçant alors un "phénomène grégaire".

Selon elle, le sujet dépasse le simple cadre des réseaux sociaux. "On dénonce les porcs sans dénoncer la porcherie. On dénonce les effets sans dénoncer les causes", déplore Madeleine de Jessey. Et d'ajouter : "La fabrique de porc continue de tourner à plein".