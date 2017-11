"Balance ton porc" : "Il est urgent de ne pas tout mélanger", dit Morini-Bosc

publié le 08/11/2017 à 19:42

On le sait, je ne passerais pas plus mes vacances avec Nicolas Bedos qu'il ne passerait les siennes avec moi. Du moins a priori. Et comme des a priori, j'en ai vraiment peu, je suis toujours prête à courir le risque d'être bienveillante. Et même si je suis souvent agacée par la morgue gaucho-caviardo-intellectuelle du garçon, j'ai loué la façon prodigieuse dont il a ressuscité les Molières lorsqu'il a présenté la soirée ; je lui reconnais également un vrai talent d'auteur, perceptible à la télé comme au cinéma avec sa comédie Monsieur & Madame Adelman.



Et peu importe finalement que ses propos me provoquent des réactions urticantes aussi violentes que celles que j'ai en marchant dans des orties (sauf que les orties, je peux toujours faire en sorte qu’elles soient ensuite "dans le potage" !). Et voilà que, aujourd'hui, je suis amenée à le soutenir une nouvelle fois, comme j'ai soutenu naguère la journaliste Élisabeth Lévy après son passage dans Salut les terriens !



Je partage en effet leurs réserves concernant des mouvements comme "Balance ton porc", et je sors précisément une fois encore de la mienne, de réserve, pour les assurer de mon soutien, d'un accord faisant fi des désaccords d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Concernant Nicolas Bedos, ne croyez pas que je veuille récupérer ses propos comme un coucou s'approprie un nid déjà construit : par facilité ! Non, j'avais dès le départ exprimé mon malaise face à ce risque de "grand déversoir", où chacune, chacun, se voit accorder le droit (voire le devoir!) de dénoncer sans prouver !

L'urgence "de ne pas tout mélanger"

Et j'avoue être aujourd'hui d'accord avec sa récente chronique qui, publiée dans le Huffington Post, montre l'urgence "de ne pas tout mélanger". Sur le harcèlement sexuel. Et sur la libération de la parole. N'étant ni fou ni insensible, il y rappelle évidemment son soutien aux femmes victimes d'agressions, tout aussi évidemment conscient que "l'affaire Weinstein a provoqué un élan formidable, une nécessaire prise de conscience que seul un salaud ou un fou oserait discutailler". On est évidemment toutes et tous d'accord, l'affaire Weinstein se doublant bien évidemment de l'affaire Tariq Ramadan. Et de plusieurs autres que ni lui ni Elisabeth Levy ni moi ne nions.



Un monde libre, précise Nicolas Bedos, c'est d'abord un monde où un adulte ne cherche pas à se taper un adolescent, quel taré dirait le contraire ? Comment pourraient penser autrement les femmes - dont je suis - qui ont véritablement été victimes d'adultes lorsqu'elles étaient petites, à un âge pas vraiment prévu et conçu pour ce genre d'attentions et d'intentions... Sauf qu'il y a un mais, que je rajoute moi aussi. "Mais c'est aussi un monde où on ne condamne pas les gens sans enquête, sans procès, sur des déclarations balancées vingt ans plus tôt par un type sur Internet".



Et ça aussi c'est vrai. Sans aller jusqu'à dire que, comme pour les mariages, il faut parler tout de suite ou se taire à jamais, il devrait y avoir un juste milieu entre la demande d'aide immédiate et la prise de parole vingt ans plus tard. Alors c'est vrai, il y a l'amnésie traumatique, avec le cerveau qui s'attache à cacher la vérité au corps meurtri...

Pourquoi inventer des "indélicatesses" ?

Mais cela suffit-il à expliquer le grand n'importe qui et la malhonnêteté ambiante. Ayant été amenée, en réponse à la question "avez-vous déjà subi des agressions dans votre travail, racontez", j'ai été amenée à évoquer très rapidement ce déjeuner avec un homme puissant et médiatique qui avait passé son repas la main droite entre mes cuisses, soit une pression dont je me suis débarrassée en appuyant aussi discrètement que fortement, l'ongle de mon pouce sur sa main à lui.



Depuis, ce témoignage s'est retrouvé partout, notamment dans un article contre Gilbert Rozon où j'ai l'air, par le biais de la photo et de l'intertitre, d'accuser Gilbert Rozon de s'être mal comporté vis-à-vis de moi. Alors qu'il n'a toujours été que délicatesse, humour et gentillesse. Il est ce qu'il est, je connaissais son amende de 98 pour comportements inappropriés, mais pourquoi mentirais-je en inventant des "indélicatesses" qu'il n'a jamais eues envers moi ? Quoi ? Que dites-vous ? Que je ne l'inspirais pas ? Que j'étais trop vieille?



Sans doute, sans aucun doute. Mais les reproches qui lui sont faits sont assez nombreux pour que je doive y ajouter un mensonge doublé d'une malhonnêteté journalistique. Il faut être précis quand on attaque. Quand on accuse. Alors oui, je suis surprise de ces témoignages tardifs dont les auteurs sont dispensés de tout apport de preuves ! Ou l'accusation vaut validation vaut condamnation. Est-ce admissible, rassurant, dans une démocratie ? Pas vraiment.

Pour une parole libre mais précise

Surtout quand on reconnaît parmi les dénonciateurs tardifs certains de ceux qui avaient conspué Tristane Banon au moment où, seule et contre tous, elle avait dénoncé le comportement de Dominique Strauss-Kahn. Apparemment, avant l'heure ce n’est pas l'heure, celle du grand entonnoir. Et si j'avoue souhaiter voir épinglés certains pervers narcissiques, je suis étonnée qu'on ne signale pas davantage ceux qui, accusés des mêmes crimes, se sont fait soigner en continuant à tourner, comme David Boreanaz dans Bones ou Ben Affleck (sans que, le concernant, ce soit très efficace).





Et si je suis pour la libération de la parole, je suis aussi pour la vérification de la parole. Et sa précision. Que l'on ne risque pas l'erreur judiciaire, comme dans les risques du métier, formidable film de 1967 dans lequel un instituteur est accusé à tort de pédophilie par une, puis deux, ou trois gamines avides de faire parler d'elles. Il ne faudrait pas que ce soit encore vrai en 2017. Il ne faut se tromper ni de motifs ni de coupables.