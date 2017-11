Agressions sexuelles : 456 actrices suédoises accusent leurs collègues et patrons

publié le 10/11/2017 à 15:26

Jeudi 9 novembre, 456 comédiennes ont dénoncé, dans une tribune publiée par le quotidien local Svenska Dagbladet et truffée de témoignages, le harcèlement, les agressions et la "culture du silence" dans le cinéma et le théâtre dans le pays scandinave.



Les signataires fustigent le "culte du génie" régnant dans les arts de la scène depuis l'époque d'Ingmar Bergman, cinéaste aussi exigeant que révéré, et qui laisse impunis les agresseurs "tant que ce qu'ils créent est auréolé d'une haute valeur artistique".

Les signataires, parmi qui figurent les actrices Lena Endre (Les meilleures intentions, Millénium), Sofia Helin (The Bridge) et Ruth Vega Fernandez (Kyss mig), dénoncent le fait qu'"acteurs et réalisateurs considérés comme des génies sont soutenus par la profession, peu importe ce qu'ils font subir à leurs collègues". Et d'ajouter : "À cause de ce statut de stars, leurs agressions n'ont jamais de conséquences".



Plusieurs récits anonymes de harcèlement ou d'agressions parfois violentes - au moins deux viols - visent, sans les nommer, des acteurs et metteurs en scène réputés en Suède comme à l'étranger. "Je devais jouer une scène d'amour avec ce 'grand acteur'. Je devais être sur lui pendant l'acte sexuel. Au cours d'une répétition, il m'a demandé s'il pouvait téter à mon sein gorgé de lait (il savait que j'allaitais) tandis qu'il se pressait contre moi, en érection", témoigne ainsi une comédienne.

Dans leur tribune, les 456 actrices affirment également qu'elles ne seront "plus jamais silencieuses", exigeant des "compagnies de production, théâtres, maisons d’édition et chaînes de télévision" qu'ils "arrêtent de protéger, d’embaucher des délinquants et de gagner de l’argent grâce à eux". Et les signataires de prévenir leurs agresseurs : "Nous savons qui vous êtes".



En Suède, les réactions politiques n'ont pas tardé à se faire entendre, comme celle de Stefan Löfven, le Premier ministre social-démocrate du pays, qui s'est élevé contre ces comportements "horribles" en se disant choqué par la quantité de témoignages. De son côté, la ministre de la Culture, Alice Bah Kuhnke, a convoqué jeudi les responsables des grandes scènes nationales, le Théâtre dramatique de Stockholm longtemps dirigé par Ingmar Bergman, le Théâtre national et l'Opéra royal. "Ces agressions sont gravissimes. Les plus hautes exigences commandent à toutes les institutions publiques s'agissant de leur environnement du travail", a lancé la ministre, compagne de l'acteur Johannes Bah Kuhnke qui tient notamment le rôle-titre dans le film Snow Therapy.