Hamon comparé à la "gauche Carambar" par un soutien de Montebourg

François Kalfon, directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, a vertement critiqué le programme de Benoît Hamon.

Crédit : Philippe LOPEZ / AFP Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, le 15 décembre 2016

par Julien Absalon publié le 17/01/2017 à 16:32

À l'approche du troisième débat de la primaire de la gauche, qui aura lieu jeudi 19 décembre, les relations entre les candidats se tendent. François Kalfon, directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, a lancé une charge particulièrement véhémente à l'encontre de Benoît Hamon. Invité à commenter le "feu de la nouveauté" que représente l'ancien ministre de l'Éducation, François Kalfon s'est lancé dans un parallèle avec "la gauche Carambar".



"Vous ouvrez un paquet de Carambar, vous voyez une idée, elle est originale sans doute, irréalisable certainement, et puis vous agitez ça", a déclaré l'élu parisien, lundi 16 janvier sur Europe 1. Une attaque qui vise directement le revenu universel souhaité par Benoît Hamon. "Demain, je vais annoncer la fin du travail. Ça coûte 400 milliards d'euros. Est-ce que pour autant c'est un projet politique ?", a-t-il raillé.



François Kalfon a renchéri "plus sérieusement" en s'interrogeant sur la nécessité d'ouvrir des débats sur "le dépassement du travail, sur le cannabis et sur la sortie précoce du nucléaire". Et d'ajouter : "Mais est-ce que c'est avec ça que la gauche va s'adresser aux Français et être en capacité d'aller contre François Fillon et de faire une majorité ?"

L'équipe de Hamon vent debout

Peu après cette sortie, l'équipe de Benoît Hamon s'est insurgée. Mathieu Hanotin, directeur de campagne, a interpellé François Kalfon sur Twitter. "Tu m'envoies une photo de vos stand up ou tu préfères continuer à parler confiserie ?", lui a-t-il écrit dans un message accompagné d'une photo montrant que les meetings de Benoît Hamon attirent du monde.

.@francoiskalfon pour comparer tu m'envoies une photo de vos stand up ou tu préfères continuer à parler confiserie ? #Hamon2017 #crédibilité pic.twitter.com/yfL4NE4r4m — Mathieu Hanotin (@MathieuHanotin) 16 janvier 2017

Dans la foulée, c'était au tour du député socialiste Pascal Cherki, soutien de Benoît Hamon, de blâmer les propos de François Kalfon : "J'ai trop de respect pour Montebourg et je lui conseille de changer de directeur de campagne. Il lui nuit gravement".