En 2008, Benoît Hamon postait des anecdotes sur sa vie, bien loin des discours politiques qu'il met en avant à quelques jours du premier tour de la primaire de la gauche.

Crédit : ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP Benoît Hamon, le 13 janvier 2017

par Marie-Pierre Haddad publié le 16/01/2017 à 13:12

C'est un exercice dont les internautes raffolent : ressortir d'anciens tweets de personnalités politiques, publiés il y a plusieurs années. Ce week-end, les anciens de tweets de Benoît Hamon ont été déterrés par les utilisateurs du réseau social. Ce phénomène a même continué pendant que le candidat à la primaire de la gauche exposait son programme face à ses six rivaux, lors du deuxième débat.



Comme il est précisé sur son compte Twitter, l'ancien ministre de l'Éducation nationale est inscrit sur le réseau social depuis avril 2008. À ce jour, il a posté 6.697 tweets, est abonné à 1.935 personnes et suivi par 261.000 internautes. Et c'est avec un premier tweet informatif "à la découverte de Twitter" que le candidat à la primaire de la gauche a signé son arrivée sur le site. Par la suite, Benoît Hamon a tweeté son quotidien.... et ses aventures plutôt inattendues.

Me voilà de retour a Paname. Au Daudet. En terrasse. Avec un demi bien frais. Je profite. — Benoît Hamon (@benoithamon) 2 juillet 2010

Suis poursuivi par une portée de Yorkshire. — Benoît Hamon (@benoithamon) 7 août 2010

Candidat à l'élection présidentielle, Benoît Hamon a désormais une utilisation très institutionnelle de Twitter avec la retranscription de ses discours et de ses interventions dans les médias. Quelques minutes avant le début du débat, il postait une vidéo dans laquelle il explique espérer avoir "la possibilité de clarifier ses positions qui rassemblent de plus en plus de Français". "J'espère que vous serez encore plus nombreux à nous rejoindre dans cette dynamique", ajoutait-il.