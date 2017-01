Primaire de la gauche : le candidat doit-il jeter l'éponge face à Macron?

Le candidat du mouvement "En marche!" s'installe durablement dans le rôle de trouble-fête à 3 mois de l'élection présidentielle.

On ne parle que de lui. Le candidat Emmanuel Macron engendre de plus en plus de soutiens affichés ou présumés dans les rangs du PS : Jean-Pierre Mignard, Jean Pisani Ferry ou encore Ségolène Royal. Celui qui ne devait être qu'une bulle médiatique, s'installe durablement dans le rôle de trouble-fête à 3 mois de l'élection présidentielle. Le candidat du mouvement "En Marche !" vampirise la primaire socialiste au grand dam des challengers. Alors, le candidat de la primaire de gauche qui sera désigné par les électeurs doit-il jeter l'éponge face à Emmanuel Macron?



Pour Jean-Claude Dassier, la question est prématurée. "Je ne sais pas qui sortira du débat : Manuel Valls ou Arnaud Montebourg, mais je n'en vois aucun aller plus loin qu'un coup de téléphone à Emmanuel Macron", explique le journaliste. "Cela ne serait même pas un cadeau pour Emmanuel Macron qui se dit ni de droite ni de gauche". Marie Drucker n'est pas si catégorique. Pour elle, "une primaire est un scrutin surprise, on l'a bien vu avec François Fillon. Donc rien n'est joué", assure la documentariste. "Ce sera peut-être à Emmanuel Macron de jeter l'éponge on ne sait pas."



