publié le 01/03/2017 à 08:15

Il était attendu de pied ferme porte de Versailles aux alentours de 8 heures ce mercredi 1er mars. "La visite de François Fillon ce matin au Salon International de l'Agriculture est reportée. Le nouveau rendez-vous vous sera communiqué ultérieurement", a annoncé un communiqué de presse du parti Les Républicains. Selon une information de RTL, Patrick Stefanini, directeur de campagne de François Fillon, le candidat devrait s'exprimer depuis son QG de campagne, situé à 200 mètres de la porte de Versailles, à midi ce 1er mars.



Pour l'heure, on sait que François Fillon n'a reçu aucune convocation judiciaire. Ce changement de calendrier est-il dû à l'imploration de Christine Boutin ? L'ancienne présidente du Parti chrétien démocrate avait exhorté le candidat de la droite à reporter sa visite en raison du début du Carême. Impossible de le savoir pour le moment. La stupeur règne chez les équipes de François Fillon, présentes sur place. Invité de RTL ce mercredi 1er mars, Bernard Accoyer, secrétaire général des Républicains, ne semblait pas être au courant de ce changement de programme, visiblement décidé en catastrophe. "François Fillon est sur le terrain, il le sera de plus en plus", assurait avec aplomb l'ancien président de l'Assemblée nationale.



Ce rendez-vous avec les agriculteurs était l'occasion pour lui de renouer avec le terrain. Le candidat de la droite, empêtré dans les affaires depuis le 24 janvier et les révélations du Canard Enchaîné sur les emplois présumés fictifs de son épouse Penelope et de ses enfants, est sous le coup d'une information judiciaire depuis le 24 février pour "détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, trafic d'influence et manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique".

Les premières réactions politiques

Sur LCI, Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, n'était pas plus informé. Jérôme Chartier, proche de François Fillon, a appris l'information en direct chez nos confrères de France Inter. "J'espère que ce n'est pas pour une raison de sécurité (...) Je ne sais pas (...) Je ne vais pas me livrer à des spéculations", a commenté ce proche, avant de parler de "situation quasi insurrectionnelle". Quelques jours plus tôt, François Fillon avait dénoncé "un climat de quasi guerre civile", après des incidents autour d'un meeting de Marine Le Pen à Nantes.

Fillon fera une déclaration à midi. Jérôme Chartier, son lieutenant, sur @franceinter, l'apprend par Cohen. — Geoffrey Bonnefoy (@clarkent2007) 1 mars 2017

Éric Woerth était aussi stupéfait sur Public Sénat et Sud Radio. Peu avant la publication du communiqué, il avait assuré que "François Fillon n'est pas un candidat bunkerisé". Henri Guaino est le premier candidat à la présidentielle à prendre la parole sur le sujet. Sur BFMTV, il explique que "François Fillon ne peut plus faire campagne".



Au QG de campagne de François Fillon, certains ironisent : "Ce serait dingue qu'il annonce son retrait à midi. Dingue mais possible, tout est possible."

Un membre de la campagne Fillon, au QG : "Ce serait dingue qu'il annonce son retrait à midi. Dingue mais possible, tout est possible." — Louis Hausalter (@LouisHausalter) 1 mars 2017

Une annulation à la dernière minute

À la veille de ce rendez-vous, un de ses proches prédisait : "Dans le meilleur des cas, il n'échappera pas à quelques sifflets. Si c'est filmé, ça suffira pour faire du mauvais buzz". Preuve du sentiment de panique générale qui règne à droite, il n'était pas question que François Fillon ne se présente pas au rendez-vous. "Ce sera un moment fort pour faire passer des messages qu'il ne faut pas gâcher", soulignait un membre de son équipe dans L'Opinion.