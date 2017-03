publié le 01/03/2017 à 06:00

Après Marine Le Pen, c'est désormais au tour de François Fillon de parcourir les allées du Salon de l'agriculture à Porte de Versailles. Mais l'exercice pourrait s'annoncer plus périlleux que prévu pour le candidat de la droite et du centre, en pleine affaire Penelope Fillon. Certains de ses déplacements ont, de plus, été teintés par des cris de contestations de la part de manifestants.



L'un des soutiens du candidat explique dans les colonnes du Parisien que "quand tout va bien, le Salon de l'agriculture est toujours un moment agréable pour les politiques. Mais quand on est dans la panade, c'est un peu plus compliqué". Un autre ajoute : "Dans le meilleur des cas, il n'échappera pas à quelques sifflets. Si c'est filmé, ça suffira pour faire du mauvais buzz". Mais pas question pour le candidat de renoncer à l'événement. "Ce sera un moment fort pour faire passer des messages qu'il ne faut pas gâcher", souligne un membre de son équipe dans L'Opinion.



Comment François Fillon peut-il s'y prendre ? Selon Le Parisien, son équipe a prévu une courte visite au Salon de l'agriculture, "une demi-journée tout au plus". Il arrivera ainsi vers 8 heures, avant l'ouverture au public. Il est alors prévu qu'il rencontre les professionnels des filières bovine et porcine. Ensuite, tout se passera dans le hall 1. "Maintenant, pour chacun de ses déplacements, on en est même à repérer toutes les issues de secours possibles, au cas où ça tournerait mal. C'est plutôt le genre de dispositif que l'on fait pour un président en fin de mandat, quand les réformes douloureuses sont passées", ajoute "une petite main de sa campagne" au journal.