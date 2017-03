publié le 01/03/2017 à 10:59

L'étau se resserre sur François Fillon. Alors que le candidat devait se rendre ce mercredi 1er mars au Salon de l'agriculture, le candidat a annulé sa venue par communiqué, ne donnant pas plus d'explications. Il serait depuis retranché dans son QG de campagne, avec ses avocats.



De nombreuses personnalités des Républicains l'y ont rejoint, comme Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Bernard Accoyer et Valérie Pécresse. Gérard Longuet, interrogé à sa sortie du QG de Fillon affirme qu'il "doit tenir. Il est dans une épreuve dont le fondement est dérisoire", a expliqué le député au Parisien. François Fillon est sous le coup d'une information judiciaire, ouverte pour "détournements de fonds publics et abus de biens sociaux", notamment dans l'affaire des supposés emplois fictifs dont auraient bénéficié son épouse Penelope et deux de ses enfants.

Selon un journaliste du quotidien francilien présent sur place, le candidat de la droite aurait appelé Nicolas Sarkozy ce matin, "pour faire le point sur la situation". Les deux hommes s'étaient rencontrés lors d'un déjeuner le 15 février dernier, où l'ancien chef de l'État aurait prodigué des conseils à celui qui se trouve aujourd'hui en pleine tourmente.