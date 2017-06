publié le 09/06/2017 à 18:16

Une dominante REM à l'Assemblée nationale se confirme dans les estimations de vote. Un nouveau sondage*, "L'opinion en direct" réalisé par l'institut Elabe pour BFMTV, donne La République En Marche (REM) en tête des intentions de vote (29%) pour les législatives, dont le premier tour a lieu ce dimanche 11 juin. Derrière le parti d'Emmanuel Macron allié au MoDem de François Bayrou, Les Républicains obtiennent 23% des intentions de vote et le Front national 17%.



Plus loin derrière, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon est créditée de 11% des voix d'après ce même sondage. L'alliance Parti socialiste-Parti radical de gauche-candidats divers gauche séduirait quant à elle 9% des électeurs, devant Europe-Ecologie-Les Verts (3%), le Parti communiste français (2%), et Debout la France (2% également).

Défiance des pro-Le Pen et pro-Mélenchon

49% des personnes inscrites sur les listes électorales se disent "tout à fait certaines d'aller voter" au premier tour de ce scrutin. 55% des sondés estiment qu'une majorité favorable au camp Macron est préférable, quand 44% préféreraient une cohabitation. Le parti d'Emmanuel Macron, associé à celui du ministre de la Justice François Bayrou, séduit particulièrement "les cadres et les professions intellectuelles supérieures", qui se positionnent en sa faveur à 40% selon le sondage Elabe pour BFMTV.

Acquis à la cause d'une couleur REM à l'Assemblée, les pro-Macron souhaitent à 97% obtenir une majorité de députés étiquetés La République En Marche. Les anciens électeurs de Benoît Hamon sont favorables eux aussi 69% à une dominante REM, les électeurs de François Fillon à 54%. Dans l'opposition, les personnes ayant voté pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle souhaitent à 74% que les députés REM ne soient pas majoritaires à l'Assemblée. Ils sont 57% dans ce cas chez les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon.

66% des sondés plutôt satisfaits du premier mois Macron

Le premier mois de présidence Macron semble avoir convaincu une majorité de Français. Ainsi, 66% des sondés répondent favorablement à la question "Diriez-vous que les premiers pas et les premières décisions d’Emmanuel Macron en tant que Président de la République vont plus plutôt dans la bonne ou la mauvaise direction?". Une réponse positive se dégage chez 97% des soutiens d'Emmanuel Macron à la présidentielle, mais ceux de Benoît Hamon (77%) et de François Fillon (75%) ne sont pas en reste. C'est chez les pro-Mélenchon (52% d'opinion favorable) qu'Emmanuel Macron peine encore à convaincre, et plus encore chez les pro-Le Pen (55% d'insatisfaits).



*Échantillon global de 2001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus issu du cumul de deux échantillons représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Au sein de cet échantillon global, a été extrait un sous-échantillon de 1918 personnes inscrites sur les listes électorales pour l’établissement des intentions de vote. La représentativité de l’échantillon national a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes: sexe,âge et profession du répondant après stratification par la région de résidence et la catégorie d’agglomération. Interrogation par questionnaire auto administré sur Internet du 5 au 8 juin 2017.