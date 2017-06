publié le 11/06/2017 à 16:30

C'est une scène qui va rappeler de bons souvenirs aux amateurs de ballon rond. Alors qu'il se rendait à son bureau de vote du Touquet, dimanche 11 juin pour le premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron a embrassé le crâne d'un sympathisant, recréant ainsi le geste qu'avaient pris l'habitude de faire Laurent Blanc et Fabien Barthez lors de la Coupe du monde organisée en France en 1998.





Après avoir serré les mains de nombreux badauds présents devant son domicile et accepté quelques photos, le chef de l'État avait parcouru en voiture les quelques centaines de mètres le séparant de la mairie. Là aussi, il a pris un petit bain de foule. Et c'est à cette occasion qu'il a reproduit ce geste, capturé par les caméras de BFMTV. Par superstition ? En tout cas son parti, La République en Marche, menait la course en tête dans les différents sondages pendant la campagne.

Quand Emmanuel #Macron embrasse le crâne d'un sympathisant, imitant Laurent Blanc et Fabien Barthez pic.twitter.com/8JwHRGCwpI — BFMTV (@BFMTV) June 11, 2017

Le chef de l'Etat était arrivé samedi, depuis la Haute-Vienne, en Falcon. Le couple présidentiel a une résidence secondaire au Touquet, dont le député-maire est un LR, Daniel Fasquelle, qui se représente cette année. Le président s'est entretenu brièvement avec lui en mairie.