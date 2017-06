publié le 11/06/2017 à 07:41

Dans moins d'une heure maintenant vont ouvrir les bureaux de vote. 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives. 577 sièges sont à pourvoir dans la nouvelle Assemblée nationale. Les Français donneront-ils au président Macron une majorité absolue, c'est le principal enjeu de ce scrutin. Tous les partis ont en tête ce chiffre de 289, Synonyme de majorité absolue. Pour En Marche, l'objectif est donc de s'en rapprocher le plus possible voire de le dépasser. Pour ce faire, leurs candidats, souvent novices, vont devoir battre des députés sortants bien implantés. Et parmi eux des Républicains. Pour la droite et l'UDI ces législatives sont décisives pour peser dans les 5 ans à venir, même si l'arrivée d'Édouard Philippe à Matignon a compliqué leur campagne.



AU PS, le score historiquement bas de Benoît Hamon à la présidentielle a marqué les esprits, un vrai traumatisme rue de Solférino. Le patron du PS Jean-Christophe Cambadélis espère faire rentrer au bercail les électeurs partis en nombre chez En Marche ou en direction des Insoumis. Jean-Luc Mélenchon justement veut poursuivre la dynamique enclenchée à la présidentielle avec ses 19%. Il envisage de constituer un groupe à l'Assemblée. Enfin le Front national se rêve en première force d'opposition du pays. Pour cela, il faudra que les 10 millions d'électeurs de la présidentielle se mobilisent à nouveau. En 1986, le FN avait obtenu 35 sièges au palais Bourbon grâce à la proportionnelle instaurée à l'époque. Un record jamais égalé depuis.

À écouter également dans ce journal

- Trois ans après leurs retrouvailles sur scène, les Vieilles Canailles ont entamé hier soir à Lille une tournée de 17 dates qui va les mener en France en Belgique et en Suisse.

- Le Procureur de la République de Paris, François Molins, a donné des détails sur l'auteur de l'agression d'un policier mardi sur le parvis de Notre-Dame. Après cette attaque au marteau, l'homme âgé de 40 ans a été mis en examen hier pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique.



- En Grande Bretagne, Theresa May affaiblie par son revers aux législatives est toujours à la recherche d'une majorité au Parlement. La Première ministre britannique poursuit ses discussions avec le DUP. Ce parti régionaliste protestant et ultra conservateur lui permettrait avec ses 10 élus de franchir la barre des 326 requis pour avoir la majorité absolue.



- En tennis un vent de fraîcheur a soufflé hier sur Roland-Garros. La finale dame a été remportée par une jeune lettone de 20 ans, Jelena Ostapenko, qui n'avait jusqu'ici gagné aucun match Porte d'Auteuil. Elle s'est imposée face à la roumaine Simona Halep déjà défaite en finale en 2014 (4-6, 6-4, 6-3).



- À 15 heures, Rafael Nadal affronte Stan Wawrinka en finale homme. L'Espagnol peut espérer remporter un 10e titre.



- En Football, le PSG aurait lancé l'offensive sur Kylian MBappé, selon le journal l'Équipe. Le nouveau directeur sportif parisien Antero Henrique aurait pris contact avec l'entourage du joueur.



- En Rugby le premier test match du XV de France en Afrique du Sud s'est soldé par un large revers. Une défaite 37-14 au Loftus Vestfeld de Pretoria.



- En Formule 1 Lewis Hamilton s'élancera en tête du Grand Prix du Canada à 20 heures sur le circuit de Montréal.