publié le 30/09/2016 à 09:00

Il est devenu un sérieux concurrent pour les candidats à la primaire Les Républicains. Emmanuel Macron arrive à la deuxième place des personnalités préférées des Français derrière Alain Juppé, selon l'institut de sondage Elabe. S'il n'est pas (encore) officiellement candidat pour 2017, l'hypothèse qu'il se présente semble séduire dans l'opinion. Selon un sondage pour Les Échos, Emmanuel Macron récolterait 14% à 18% des voix dans plusieurs cas de figure : que ce soit face à François Hollande, Manuel Valls ou encore Arnaud Montebourg. Jean-Luc Mélenchon obtiendrait quant à lui 13% à 15% des votes face à François Hollande, qui ne récolterait que 12%. Manuel Valls "ferait moins bien que le président, à 9%".



Mais l'objectif de l'ancien ministre est de réussir à récolter des fonds afin de pouvoir financer une éventuelle campagne. Selon Le Parisien, "son mouvement n'a pas d'élu, donc pas un centime d'argent public. Il se démène pour trouver 9 à 10 millions d'euros de dons et compte en emprunter autant en banque. Pour l'heure, il a enregistré près de 2 millions d'euros, surtout des petits dons de moins de 50 euros. Les grands donateurs se font tirer l'oreille". Depuis son départ du gouvernement il y a un mois, Emmanuel Macron se positionne en tant que président de son mouvement "En Marche !" et multiplie les meetings et les rencontres avec les Français, tout ceci relayé sur les réseaux sociaux. Il suscite ainsi de l'intérêt chez les citoyens, mais pourquoi l'aiment-ils tant ?

Une sortie réussie du gouvernement

Emmanuel Macron jouit donc d'une cote de popularité stable chez les Français. Et ce malgré son départ du gouvernement. "Il n'a effectivement pas souffert de sa démission du poste de ministre de l'Économie, alors que c'était un moment délicat. Diverses enquêtes réalisées à la suite de ce départ montrent que les Français ne lui ont pas tenu rigueur", explique Yves-Marie Cann, directeur des études politiques chez Elabe, joint par RTL.fr. Comment expliquer ce phénomène ? L'ex-membre du gouvernement "est sorti d'un exécutif jugé négatif. Les accusations de trahisons émises par les gouvernements et les proches de Manuel Valls et François Hollande ont été inaudibles auprès des Français. Leurs paroles ne portent pas", analyse-t-il.

D'autant plus qu'Emmanuel Macron a su en parallèle trouver "les bons arguments" pour quitter le gouvernement, "ce qui a renforcé son capital sympathie", poursuit Yves-Marie Cann. En effet, l'ancien locataire de Bercy avait expliqué vouloir "se consacrer entièrement à son mouvement politique" et "reprendre" sa "liberté". "Je souhaite aujourd’hui entamer une nouvelle étape de mon combat et construire un projet qui serve uniquement l’intérêt général", explique Emmanuel Macron, qui en profite pour rappeler la ligne directrice de son mouvement "En Marche !". Plus tard, il confiera à L'Obs être parti "sur un vrai désaccord intellectuel avec Valls sur la politique économique et avec Hollande sur la déchéance de nationalité et la politique européenne".

Une personnalité qui se démarque

De façon plus générale, ce qu'il incarne évoque aux Français "le renouvellement au sein d'une classe politique sclérosée. Les candidats à l'élection présidentielle, comme Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et même ceux qui ne sont pas déclarés comme François Hollande ou Manuel Valls, font de la politique depuis des années", note Yves-Marie Cann. Emmanuel Macron a ainsi "l'avantage de l'âge et du parcours, au moment où les Français sont demandeurs de renouveau. Concernant son action en temps que ministre, la loi Macron, qu'il a porté et qui a est passée aux forceps avec l'utilisation du 49.3, avait reçu un soutien majeur au sein de l'opinion publique. Ce qui est un vrai avantage. À noter que Myriam El Khomri, avec la loi Travail, n'a jamais réussi auprès des Français".

Cependant, les deux ans d'Emmanuel Macron au sein du gouvernement ont été jalonnées de polémiques, de petites phrases qui ont été perçues comme provocatrices par les Français. L'épisode du "costard" a porté préjudice à celui qui était à l'époque ministre de l'Économie. "Mais plus l'on s'en est éloigné, plus on a observé un retour à la normale. Il n'en reste plus grand-chose de cette affaire dans l'esprit des Français", commente le directeur des études politiques chez Elabe. Autre qualité plébiscitée par les Français : son discours de vérité. Selon Yves-Marie Cann, il apparaît "ancré dans le réel et le quotidien. C'est un élément différenciant puisque les citoyens estiment que le personnel politique ne se préoccupe pas des Français. Emmanuel Macron casse ainsi les codes".

Cependant, un événement dans la perception des Français d'Emmanuel Macron va devenir incontournable : quel avenir pour l'ancien ministre ? Ce dernier entretient le flou, déjà à l'époque où il était au gouvernement sur son intention ou non d'en démissionner, et désormais sur sa candidature ou non pour l'élection présidentielle. Yves-Marie Cann y voit "une zone de danger". "Il doit réussir son entrée en campagne présidentielle. L'enjeu est de poser et clarifier les bases de son diagnostic pour la France et de montrer qu'il a compris les Français". C'est à cet instant précis que les Français décideront d'adhérer ou non à Emmanuel Macron.