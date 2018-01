publié le 30/01/2018 à 19:57

Grève dans les Ehpad, effervescence dans les hôpitaux et les prisons. Le climat social s'assombrit, mais c'est assez logique. Logique parce que les sujets de conflits, de discussions, de protestations en ce moment, sont à la fois populaires et légitimes (...) Les Ehpad, on sait très bien qu'il y a un manque de personnel et que ça a un retentissement sur le soin aux personnes âgées.



En ce qui concerne les hôpitaux, on sait très bien que, là aussi, il n'y a pas assez de soignants et que la gestion est beaucoup trop bureaucratique et pas assez médicale. En ce qui concerne les prisons, on a bien vu que les surveillants sont à la fois pas assez payés, trop exposés et pas assez défendus.



Mais le climat social s'assombrit aussi parce qu'Emmanuel Macron traverse une phase qui est toujours difficile dans un quinquennat : il est installé, l'aspect de nouveauté s'estompe, les effets des réformes sont au mieux pour l'année prochaine et entre les deux, il y a une zone grise et dans cette zone grise, il est tenu aussi pour responsable de tous les retards qui existent.

Toutefois, on ne peut pas parler de crise sociale, mais de mécontentement social ou encore de point de fixation.