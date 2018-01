et Avec AFP-Relaxnews

publié le 26/01/2018 à 15:47

Alors que les deux autres syndicats représentatifs, FO et la CGT, ont rejeté cet accord en exigeant une revalorisation statutaire, l'Ufap-Unsa annonce signerait le projet d'accord de la chancellerie. Ce texte prévoit de renforcer la sécurité des agents et d'augmenter les primes, au douzième jour d'un conflit paralysant les prisons de France.



L'Ufap-Unsa juge que le texte est une "base d'évolution profonde de notre système carcéral, où la sécurité et l'ordre doivent redevenir des valeurs fortes", dans un communiqué.

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, sera l'invitée du Grand Jury dimanche 26 janvier. L'occasion de revenir sur cette crise au sein du milieu carcéral.