Plusieurs invités politiques rythmeront l'ensemble de cette matinale spéciale. Louis Aliot , député frontiste des Pyrénées-Orientales, sera le premier à s'exprimer rue Bayard (7h20) avant Christophe Castaner , membre du gouvernement élu dans la deuxième circonscription des Alpes de Haute Provence(7h45), François Ruffin, élu dans la Sommes (8h20) et le socialiste Julien Dray (8h40). Ce grand rendez-vous s'achèvera à 9h05 avant de laisser place à quatre éditorialistes. Alba Ventura, Alain Duhamel, Élizabeth Martichoux et Guillaume Roquette, journaliste du Figaro.

Au lendemain du second tour des élections législatives, RTL vous propose une édition spéciale. Si La République En Marche a obtenu la majorité absolue, malgré une vague moins importante que prévu, le principal enseignement de ce premier tour demeure l'abstention historiquement hausse. Moins d'un Français sur deux s'est déplacé dans les bureaux de vote pour élire son député. Résultats des ministres , imbroglio à Évry , place du Front national ou de la France insoumise... Les journalistes et éditorialistes de la première radio de France décrypteront le choix des Français de 4h30 à 9h30.

