publié le 07/06/2017 à 08:47

Plafonnement des indemnités prud'homales, fusion des instances représentatives ou articulation entre la négociation d'entreprise et de branche... Le gouvernement a dévoilé mardi 6 juin son programme et son calendrier pour réformer le code du travail, l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Remis aux partenaires sociaux, le document a été présenté par le premier ministre et la ministre du Travail.



Une réforme qui avait particulièrement été contestée sous le quinquennat de François Hollande. Malgré cela, Christophe Castaner se montre confiant : "Nous cherchons l'accord le plus souvent possible, nous allons travailler avec les syndicats. Tout est sur la table", a-t-il lancé au micro de RTL ce mercredi 7 juin.

Pour le gouvernement, il est désormais important de "libérer le travail". "Il nous faut libérer le travail pour plus de travail mais ça ne veut pas dire moins de droits sociaux. Ramenons les faits à la réalité, le droit du travail ne protège plus assez", a-t-il déploré.



Malgré ce constat, le porte-parole du gouvernement est conscient que cette réforme pourrait être difficile pour Emmanuel Macron. "Il y aura des tensions, des désaccords... C'est le propre du dialogue. La contestation est possible mais je ne le souhaite pas. Ce qui m'importe, c'est le travail", a-t-il déclaré.