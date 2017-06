publié le 19/06/2017 à 00:07

À Évry, la soirée électorale s'est déroulée dans une ambiance électrique. Manuel Valls a eu le plus grand mal à officialiser sa victoire dans la première circonscription de l'Essonne, dimanche 18 juin dans la soirée. Le discours de l'ancien Premier ministre a en effet été étouffé par les cris et les insultes des partisans de son adversaire lors du second tour des législatives, Farida Amrani (France insoumise). "Tricheur !", a notamment hurlé une foule hostile rassemblée dans le hall de l'hôtel de ville.



Après un léger flottement, Manuel Valls a réussi à faire une courte déclaration : "Chaque soirée électorale a sa part d'énervement. La démocratie s'exprime... Je voudrais quand même remercier les citoyens engagés qui se sont déplacés. Je pense aussi à ceux qui ne se sont pas déplacés... Je suis élu avec 50,3%, soit 139 voix d'avance". Les contestataires ont finalement été évacués par la police municipale et nationale, et repoussés sur les marches de la mairie où il y a eu quelques échauffourées

Mais la bataille va se poursuivre sur le terrain légal, puisque Farida Amrani a elle aussi revendiqué la victoire avant d'exiger un recomptage des voix. "En tant que candidate, j'ai constaté des irrégularités sur certains bureaux, et notamment un", a assuré Mme Amrani, avant d'ajouter : "aujourd'hui on ne reconnaît pas la victoire de l'ex-Premier ministre". Son suppléant, Ulysse Rabaté, a assuré qu'il déposerait un recours dès lundi 19 juin à la préfecture.