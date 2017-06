publié le 18/06/2017 à 19:00

Le raz-de-marée de La République En Marche va-t-il véritablement avoir lieu ? Après les résultats du premier tour, la majorité absolue semble désormais une évidence pour le parti d'Emmanuel Macron. Le mouvement présidentiel, La République en marche (REM) est arrivée nettement en tête (32,3%), devant LR-UDI (21,5%) et le FN (13,2%). Le PS et son allié PRG obtiennent 9,5% et sont légèrement devancés en voix par La France insoumise (11%).



Selon Kantar Sofres-OnePoint, La République En Marche pourrait ainsi obtenir entre 400 et 440 sièges à l'Assemblée nationale, selon les prévisions annoncées au soir du premier tour.

L'une des principales questions concernant le taux de participation. Le triste record du premier tour va-t-il être battu ? L'abstention a atteint le niveau de 51,29%, du jamais vu au premier tour des législatives sous la Ve République. Et les premières estimations ne permettent pas d'être optimiste. À la mi-journée, seuls 17,75% des électeurs s'étaient déplacés dans les bureaux de vote, un chiffre en nette baisse par rapport au premier tour.





