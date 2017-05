publié le 03/05/2017 à 20:30

"Un débat très particulier". François Hollande a souligné le caractère inédit du débat télévisé qui oppose Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pourquoi le président de la République formule-t-il cette analyse ? C'est parce que "c'est le premier débat entre un candidat qui représente l'ensemble de la République et une candidate d'extrême droite", a-t-il expliqué en marge d'un déplacement dans le XVIIe arrondissement de Paris.



Sans vouloir donner de "conseils" à son ancien ministre Emmanuel Macron, le chef de l'État a affirmé attendre du débat, retransmis sur France 2 et TF1, qu'il "montre que ce n'est pas seulement deux personnalités, deux projets mais deux conceptions de la France, de l'Europe et du monde" lors de ce duel inédit. "C'est cela qui doit apparaître aux yeux des Français, pour qu'ils fassent leur choix (...) Je suis sûr qu'Emmanuel Macron saura trouver les mots", a-t-il ajouté.

21h15 - Faut-il revenir sur les 35 heures ?



Marine Le Pen : "



21h07 - Que proposent les candidats sur le chômage ?





Emmanuel Macron : "Le problème de la France depuis 30 ans est le taux de chômage. Nous somme les seul pays d’Europe qui n’a pas réussi à endiguer ça. Le taux de chômage des jeunes est très important. Face à ça il faut donner à nos PME la possibilité de créer davantage d’emplois, d’être plus flexible, de s’adapter aux cycles économiques. Je veux de la simplicité pour créer un droit à l’erreur".



Le candidat d'"En Marche !" souhaite mettre en place un "droit du travail qui n'est pas comme aujourd'hui déterminé partout pour tout, mais qui puisse renvoyer à des accords majoritaires". "Une entreprise qui peut négocier un accord majoritaire avec les représentants, qui organise différemment, peut davantage faire face aux risques économiques et à la concurrence", ajoute-t-il.



Marine Le Pen : "Monsieur le ministre de l'Économie ou le conseiller économique auprès de François Hollande, si vous avez la recette pour réduire le chômage, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait profiter Monsieur Hollande de vos recettes ? Pourquoi vous présentez-vous à la présidence de la République ? Votre politique a été catastrophique. Vous avez les vôtres (...) Vous êtes la France qui se soumet à la concurrence déloyale (...) Vous n'avez pas d'esprit national".



Emmanuel Macron répond : "Dans le projet que je porte, je propose de baisser l'impôt sur les sociétés. Vous ne proposez rien, vous êtes depuis toute à l'heure dans l'insinuation. Les Français et les Françaises méritent mieux que cela. Ils méritent d'avoir la vérité plutôt que les insinuations (...) Madame Le Pen ne veut pas faire un débat sur le fond. Nous avons besoin pour les TPE-PME de simplicité, d'avoir plus de pragmatisme. Il n'y a pas de fatalité, vous ne proposez rien. je propose de créer de l'emploi pour les indépendants, des TPE-PME et les industriels".



21h02 - Les deux candidats commencent par une introduction générale.



Marine Le Pen : ""Ecoutez je suis extrêmement heureuse de la manière dont se déroule ce second tour parce que la réalité c’est que le choix politique est clair : Emmanuel Macron est le choix de la mondialisation sauvage, de l’uberisation, de la précarité, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique notamment de nos grands groupes du dépeçage de la France, du communautarisme (...) Les Français ont pu voir le vrai Macron dans ce second tour: la bienveillance a fait place à la médisance, le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure du meeting, l'enfant chéri du système et des élites, a tombé le masque"



Emmanuel Macron : "Vous avez démontré que vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique. Vous êtes la véritable héritière d'un parti politique. Vous avez porté cet héritage et depuis 40 ans vous avez des Le Pen (...) Vous voulez remettre les frontières comme si ça allait régler le problème. La France a toujours réussi dans le monde, ce qui fait sa force c'est qu'elle rayonne partout. Il y a énormément de changements à faire".



20h30 - Pourquoi les duels d'entre-deux-tours sont-ils si millimétrés ?

20h14 - Pendant un long moment de la journée, l'organisation du débat s'est faite autour de la délicate question des plans de coupe. Pourquoi ? La réponse dans notre éclairage.



20h00 - Quels sont les enjeux du débat pour la candidate soutenue par le Front national et le candidat d'"En Marche !" ? Au micro de RTL, Emmanuel Rivière, directeur général France de Kantar Public estime qu'Emmanuel Macron doit convaincre qu'il a de meilleures raisons que le simple refus de Marine Le Pen".