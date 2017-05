publié le 03/05/2017 à 23:56

Lorsque la justice et les affaires s'invitent dans le débat de l'entre-deux-tours, la tension monte encore d'un cran. Emmanuel Macron a joué la carte de l'exemplarité ce mercredi 3 mai et profité d'une question sur le cumul des mandats pour tacler son adversaire, dont le parti est cité dans des affaires présumées, notamment d'emplois fictifs au Parlement européen. "Non seulement, j'aurai la moitié de candidats nouveaux, mais aucun n'aura un casier judiciaire ni une peine d'inéligibilité", a amorcé le candidat d'"En Marche !", avant de s'en prendre directement à Marine Le Pen.



"Le parti des affaires, ça n'est pas le mien, c'est le vôtre, a lancé Emmanuel Macron tandis que le débat tirait à sa fin. Le parti qui ne va pas devant les juges, c'est le vôtre, pas le mien", a poursuivi le candidat, faisant référence au refus de la candidate frontiste de se présenter devant les juges d'instruction dans le cadre de l'affaire présumée d'emplois fictifs de parlementaires européens frontistes.

La candidate du FN a invité son adversaire à ne pas parler trop vite, sous-entendant que lui aussi pouvait être confronté à la justice pour d'éventuelles malversations. "Beaucoup ont bien cherché, y compris vos amis", a répondu Emmanuel Macron, revenant ensuite sur les déclarations de patrimoine des candidats. "Le fisc l'a bien compris. Il n'a pas compris le vôtre, il l'a renvoyé aux juges", a lancé Emmanuel Macron.