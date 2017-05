publié le 03/05/2017 à 22:13

Le débat d'entre-deux-tours a été tendu dès ses premières minutes entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mercredi 3 mai. Les deux candidats à la présidentielle ont marqué leurs divergences sur le chômage, les 35 heures ou encore la fiscalité. Dès sa première prise de parole, la candidate du Front national a tenu à raccrocher Emmanuel Macron à son expérience de ministre lors du quinquennat de François Hollande.



Marine Le Pen a ainsi parlé de "la loi Macron", ce qui a surpris l'ancien ministre de l'Économie. "Qu'est-ce que vous appelez la loi Macron ?", lui a-t-il demandé. Celle-ci lui a alors répondu : "La loi Macron-El Khomri, allez". La candidate du Front national a mis en cause l'ex-ministre sur sa responsabilité dans cette loi Travail, qui pendant des semaines avait provoqué la grogne des syndicats et de nombreuses manifestations dans les rues de France.

"Vous essayez de faire oublier que vous avez participé à un gouvernement qui a mis en œuvre la loi El Khomri, qui est une loi de précarisation du travail, qui a créé un chômage encore plus important depuis que vous êtes parti. Je note que vous refusez encore une fois cette responsabilité. Les mesures que vous préconisez, on les a vues. Si vous dites on va faire ça en pire je dis il faut tourner le dos et faire une politique de protection des emplois et de développement des TPE-PME. Ce sont elles qui créent l’emploi dans le pays", a expliqué Marine Le Pen.



