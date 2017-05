publié le 03/05/2017 à 22:16

Après l'économie et l'emploi, le débat s'est engagé sur la question de la lutte contre le terrorisme. Marine Le Pen souhaite tordre le cou au fondamentalisme islamiste et "s'attaquer aux associations qui vous soutiennent, M. Macron, comme l'UOIF (Union des organisations islamiques de France, ndlr). En réalité, c'est une association islamiste, qui défend le fondamentalisme islamiste, qui a invité à chacun de ses congrès invite des gens qui sont venus exprimer leur haine des juifs, leur haine des homosexuels, leur haine des mécréants. Ce sont les faux nez des Frères musulmans. (Ils) n'ont pas l'air de vous déranger. C'est très révélateur et problématique." La candidate du Front national est convaincue qu'Emmanuel Macron n'éradiquera pas "l'idéologie du fondamentalisme islamiste" s'il était élu, "parce que vous êtes soumis à eux, ils vous tiennent."



Face à cette attaque, Emmanuel Macron s'est félicité de voir Marine Le Pen "défendre les homosexuels". Et d'enchaîner : "Je ne soutiens pas l'UOIF", a-t-il précisé. "Si l'UOIF prononce, invite, mène des activités contraires à la loi de la République, je la ferai interdire. Je ne connais pas les dirigeants de l'UOIF, je ne les ai jamais rencontrés, et à ma connaissance le dernier parti politique, qui a eu maille à partir avec eux et qui les a fait participer au débat, c'est le Front national avec Louis Aliot. Donc balayez devant chez vous, mais ne venez pas me chercher là-dessus. Ces gens-là, je ne les connais pas, je n'ai pas de relation avec eux." Et de conseiller à Marine Le Pen de "porter plainte" contre eux si l'association "ne respecte pas les lois de la République."