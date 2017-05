publié le 03/05/2017 à 21:46

Le ton est rapidement monté sur le plateau du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Emmanuel Macron était appelé à défendre les mesures économiques de son programme. Marine Le Pen lui a alors opposé son passage au gouvernement en tant que ministre de l'Économie mais aussi son passé de banquier chez Rothschild, assurant que le programme de son concurrent engendrera une "concurrence nationale déloyale".



Des saillies qui ont visiblement agacé le candidat d'"En Marche !" qui a raillé le comportement de Marine Le Pen lors de sa visite surprise aux salariés de l'usine Whirlpool d'Amiens (Somme). "Allez faire des selfies comme avec les salariés de Whirlpool", a tancé Emmanuel Macron. "Pendant que vous faisiez votre numéro avec les caméras, j'étais avec l'intersyndicale. Ils ont bien compris que vous ne proposiez rien. Je vais me battre pour la reprise du site industriel. C'est un vrai combat. Je suis infiniment plus crédible que vous. J'ai eu des victoires, j'ai eu des échecs mais je me suis battu. Jamais, je n'ai fait ce que vous avez fait : aller profiter de la détresse des gens", a répliqué le finaliste de l'élection présidentielle.

"Vous ne respectez pas les gens. (...) J'ai passé des heures avec eux (les salariés de l'usine Whirlpool, ndlr). Vous, vous êtes allée prendre des photos", a conclu l'ancien ministre de François Hollande.