publié le 03/05/2017 à 19:02

Le président de la République est-il connu depuis le soir du premier tour ? Avec la présence de Marine Le Pen au second tour, bon nombre de personnalités politiques ont immédiatement brandi le front républicain en appelant à voter pour Emmanuel Macron. Et les récents sondages font écho à ce barrage contre le Front national alors que l'ancien ministre de l'Économie l'emporterait avec 59% des voix.



Dans ce contexte, le débat pourrait être déterminant pour la présidente du Front national même si l'inversion de ce rapport de force semble peut probable, selon Emmanuel Rivière, directeur France de l'institut Kantar Public. Ce dernier note malgré tout une particularité "inédite" dans ce duel de l'entre-deux-tours. "Beaucoup de gens hésitent. Les orphelins du premier tour hésitent entre l'un des deux candidats et l'abstention", explique-t-il.



Selon lui, Emmanuel Macron est en position de force alors que Marine Le Pen doit "faire le plus d'efforts". "Elle fait encore peur, le Front national fait encore peur et ce nom fait toujours à un mouvement de recul de la part d'une majorité de la population. Elle est, entre les deux finalistes, celle dont on dit le plus qu'on ne votera jamais pour elle", détaille Emmanuel Rivière.

Cependant, la mission demeure importante pour le leader "En Marche !" qui doit "convaincre qu'il a de meilleures raisons que le simple refus de Marine Le Pen". Pour Emmanuel Macron et pour Marine Le Pen, ce débat est l'ultime "opération séduction" à quatre jours du second tour.