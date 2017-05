publié le 04/05/2017 à 00:08

En pleine passe d'armes à propos de la volonté de sortir de l'euro affichée par Marine Le Pen, qui a amendé son projet en proposant la cohabitation d'une monnaie nationale et d'une devise commune, Emmanuel Macron a évoqué "la guerre des monnaies" que la France a connue, avec l'Union européenne au début des années 1990. "Ça ne nous pas sortis du chômage de masse", a taclé le candidat d'"En Marche !". "On avait quand même beaucoup moins de chômeurs qu'aujourd'hui" lui a opposé son adversaire frontiste.



"Non madame Le Pen, (...) dans les années 1990, on avait plus de chômeurs qu'aujourd'hui même", a rétorqué Emmanuel Macron, évoquant des cycles économiques. "Dans les années 2000 ?", l'a coupé Marine Le Pen, avant d'ironiser sur son passé de ministre de l'Économie. "Vous vous y connaissez sûrement mieux que moi. (...) Heureusement qu'il y a des internautes qui vont tout de suite regarder s'il y avait plus de chômeurs en 2000 qu'aujourd'hui", a lancé la candidate. "J'ai dit au début des années 1990 quand il y avait la guerre des monnaies", a corrigé Emmanuel Macron.

Sur le nombre de chômeurs plus importants dans les années 1990 qu'actuellement, Emmanuel Macron a plutôt raison. Au dernier trimestre de 1990, selon les chiffres de l'INSEE, le taux de chômage en France métropolitaine s'élevait à 7,6% de la population active, alors qu'au dernier trimestre de 2016, il culmine à 9,7%. Mais cela ne vaut que pour l'année 1990 alors qu'Emmanuel Macron parlait du début de la décennie.

Forte hausse du chômage entre 1990 et 1995, avec un taux plus élevé qu'en 2016

Le taux de chômage n'a ensuite cessé d'augmenter pour atteindre son paroxysme en 1994 et s'établir à 10,4% de chômeurs au deuxième trimestre, donc 0,7 point en plus qu'en 2016. Au deuxième trimestre de 1997, il s'élevait encore à 10,4% avant d'amorcer une baisse. Globalement, Emmanuel Macron a donc raison puisqu'en comparant les chiffres du chômage de l'INSEE au sens du Bureau international du travail (BIT), le début des années 1990 a connu une forte hausse du taux de chômage, qui au plus haut de la courbe - entre 1990 et 1995 - était plus élevé qu'en 2016.