REPLAY - CONFIDENTIELS RTL - Dans ses lettres, la maire de Paris développe son point de vue sur tous les grands enjeux pour les cinq années à venir.

RTL vous annonçait en décembre dernier que la maire de Paris avait l’intention d’écrire à tous les candidats de la primaire de la Belle alliance. Et ce, alors même qu’elle soutient officiellement Vincent Peillon (cela pouvait surprendre). C'est désormais chose faite. Les lettres ont été envoyées juste avant Noël. Nous nous sommes procuré un exemplaire adressé à l’ancien premier ministre Manuel Valls (voir ci-dessous). Le document fait cinq pages, c'est très touffu. Anne Hidalgo y développe ses grandes priorités, son point de vue sur tous les grands enjeux pour les cinq années à venir.



L'édile n'y pose pas de questions, elle ne formule pas de demande particulière. Le but, officiellement, c'est "d’enrichir le débat" grâce à son expérience de maire et d’aider la gauche à "renouer un lien avec les Français". Autant dire que la majorité actuelle en prend pour son grade entre les lignes. Un seul exemple : "Il ne faudra pas reproduire les erreurs commises à l’occasion du pacte de responsabilité", écrit-elle. Selon elle, les aides aux entreprises "réclament des contreparties en matière d’investissement". Une vieille revendication des députés dits "frondeurs", et au passage une petite pierre dans le jardin de Manuel Valls. Mais il n’y a pas que ça.

Pas un programme présidentiel, mais ça y ressemble

Cette lettre n'est pas un programme présidentiel, mais ça y ressemble. C’est vrai que par petites touches, on peut surtout y deviner ce que serait le projet d’une Anne Hidalgo candidate. En tout cas sa vision. Elle écrit d’abord très longuement sur la lutte contre le changement climatique, qui est la priorité absolue à ses yeux. Elle y parle aussi beaucoup d’Europe : elle réclame plus d’investissements publics à l’échelle européenne dans le domaine de l’écologie et des secteurs d’avenir. Elle fait quelques propositions en matière institutionnelle.

Un autre enjeu majeur pour la maire de Paris, c’est l’égalité entre les territoires. Elle réclame, entre autres un "Grand plan", à 40 milliards d’euros par an à destination de la France périphérique, périurbaine. Bref beaucoup de propositions, évidemment parfaitement désintéressée, de la part d'Anne Hidalgo. La question c’est de savoir si les candidats vont rentrer dans son jeu.