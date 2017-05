et AFP

publié le 03/05/2017 à 17:01

L'heure du duel a sonné. Les deux finalistes de l'élection présidentielle vont confronter leur projet pour la France mais aussi leur personnalité mercredi 3 mai à partir de 21 heures dans le cadre d'un duel télévisé décisif, à deux jours de la fin officielle de la campagne de l'entre-deux-tours, vendredi 5 mai à minuit.



Diffusé sur TF1, France 2 mais également sur RTL et en direct commenté sur RTL.fr, l'affrontement entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, baptisé 2017, le débat, devrait durer environ 2h20. C'est la candidate du Front national qui a été tirée au sort pour lancer les hostilités, tandis que son adversaire d'"En Marche !" conclura le débat.

Les deux journalistes, Christophe Jakubyszyn (TF1) et Nathalie Saint-Cricq (France 2), aux commandes de ce temps fort de la campagne présidentielle, entendent donner la priorité à la confrontation entre les prétendants à l'Élysée, articulée autour de 12 thèmes majeurs aux yeux des Français : la lutte contre le chômage, le terrorisme, la sécurité, la santé, le pouvoir d'achat, l'Europe, l'éducation, les questions internationales, etc. La liste précise des thèmes et leur ordre de traitement n'ont pas été renseignés jusqu'à présent.

Les "plans de coupe", une première depuis 1981

Dans la forme, les deux candidats ont finalement accepté, quelques heures avant le débat, que le réalisateur puisse faire des "plans de coupe". Ces plans, qui consistent à filmer la réaction d'un candidat pendant que l'autre s'exprime, ont été bannis des débats de l'entre-deux-tours depuis 1981 et l'affrontement Mitterrand/Giscard. Ce sera donc une grande première depuis plus de 35 ans.

