publié le 03/05/2017 à 17:24

Marine Le Pen à gauche, Emmanuel Macron à droite. Mercredi 3 mai à 21h, les deux finalistes, qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, se retrouveront sur TF1 et France 2 pour une ultime confrontation. Un dernier face-à-face, également diffusé sur RTL, au cours duquel les millions d'indécis pourront se forger une opinion sur les dossiers essentiels, qui attendent le huitième président de la Ve République.



Pour arbitrer ce qui reste l'événement médiatique traditionnel de l'entre-deux-tours, les deux premières chaînes de France ont été contraintes de revoir leur copie. En effet, ni Gilles Bouleau, ni David Pujadas, les deux présentateurs stars du journal de 20 Heures et animateurs des grandes soirées politiques de leurs chaînes respectives, ne participeront à l'émission.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a imposé un duo de présentateurs mixte, qui occupent hiérarchiquement la même fonction. Anne-Claire Coudray, qui officie au 20 Heures Week-end de TF1 depuis septembre 2013, ayant été mise sur la touche par les équipes de Marine Le Pen, les deux chaînes ont fait appel à leurs deux chefs du service politique, Christophe Jakubyszyn pour TF1, Nathalie Saint-Cricq pour France 2.



Nathalie Saint-Cricq n'est pas une inconnue des téléspectateurs assidus des émissions politiques de France 2. Ancienne rédactrice en chef des émissions Des Paroles et des Actes, emmenée par David Pujadas, et de À vous de juger présentée par Arlette Chabot, a fait un passage chez Europe 1 entre 2006 et 2009.



Reconnue pour ses interviews incisives, cette diplômée de l'IEP de Paris et fille de patron de presse, auteur de nombreux reportages pour La Cinq, est habituée à l'exercice du prime mais n'a jamais jusque-là été propulsée à l'animation et à l'encadrement du débat présidentiel de l'entre-deux-tours. "Avant d'être prévenue officiellement par Michel Field (directeur de l'information de France Télévisions, ndlr), j'ai vu David Pujadas qui m'a dit 'prépare toi ça risque d'être toi'. Mais il l'a dit avec beaucoup de gentillesse parce qu'il savait qu'il n'y avait aucune intrigue de nous deux", raconte-t-elle sur le plateau de Quotidien, l'émission de TMC.



Christophe Jakubyszyn a, lui aussi, fait carrière entre ombre et lumière. Le directeur de l'information de TF1 et de LCI (depuis 2012) est régulièrement apparu à l'antenne ces derniers mois. Aux commandes depuis septembre 2015 de À l'écoute et de Bureau politique sur LCI, l'émission dans laquelle il plonge les téléspectateurs dans l'intimité professionnelle des candidats à la présidentielle, il ponctue régulièrement le journal de 20 Heures de TF1 de ses interventions, visant à apporter un éclairage sur le fait politique majeur de la journée.



Passé un temps par RMC et BFMTV, Christophe Jakubyszyn titille par ailleurs chaque dimanche les invités du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI aux côtés d'Olivier Mazerolle et débriefe la semaine politique dans Le Mag Pol, toujours rue Bayard. Christophe Jakubyszyn est enfin l'auteur de nombreux ouvrages politiques, à l'image de Le Chouchou : le fabuleux destin de Xavier Bertrand en 2008 et de La Frondeuse, une biographie consacrée à Valérie Trierweiler.

