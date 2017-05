Débat présidentielle 2017 : le camp Le Pen très confiant avant d'affronter Macron

publié le 03/05/2017 à 13:24

À l'approche du second tour de la présidentielle, le camp de Marine Le Pen se montre particulièrement confiant malgré des sondages qui demeurent favorables à Emmanuel Macron. "Marine a un projet qui est vraiment d'une cohérence profonde. En face, c'est plus compliqué et c'est ce qui rend notre adversaire assez fébrile. (...) Il pensait que la partie était gagnée après le premier tour, mais il voit que l'on prend deux points tous les jours et que Marine est au top niveau", s'enthousiasme Mikaël Sala, secrétaire départemental du Front national dans le Val-d'Oise, au micro de RTL.



Pour le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle, Mikaël Sala se dit convaincu que sa candidate montrera toute l'étendue de la "maîtrise" de ses 144 engagements. "Comme un grand avocat, elle maîtrise son sujet sur le bout des doigts et laisse place à l'intuition et l'instinct". Le membre du conseil stratégique de la campagne de Marine Le Pen estime d'ailleurs qu'elle n'est autre que "l'avocate de 66 millions de Français" et que "la pureté de ses convictions est absolument indiscutable".