Présidentielle 2017 : les coulisses du débat télévisé de ce soir

publié le 03/05/2017 à 10:56

Nous sommes à la Plaine Saint-Denis, dans le même studio que celui qui avait accueilli le débat de 2012 entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Le décor est presque identique, plateau circulaire, ton champagne, avec une grande table carrée au milieu. Il y a quatorze caméras dont certaines cachées dans le décor pour fixer cet instant.



Il y a eu des négociations entre les candidats et les chaînes de télé sous l'égide du CSA. Tout a commencé par le fait d'avoir une table et pas des pupitres, comme lors des primaires. Selon la patronne de l'info de TF1 Catherine Nayl, les candidats avaient un souvenir un peu douloureux de ces débats, à rester debout pendant plus de trois heures : "On va effectivement mettre à leur disposition des fauteuils et même plusieurs sortes de fauteuils, comme ça ils choisiront eux-mêmes", a-t-elle déclaré.

La distance entre les candidats est réglée à 2 mètres 50, et ils ont face à eux des chronomètres. Douze thèmes seront abordés, par Christophe Jakubyszyn pour TF1 et Nathalie Saint-Cricq pour France 2. Celle-ci a demandé conseil à David Pujadas qui a co-animé ce débat en 2012. Parmi eux : "Bien ouvrir l’œil pendant les échanges et globalement s’attendre à une certaine fonction en retrait."

Le plateau du débat de la présidentielle Crédit : Laurent Marsick / RTL

Comment filmer le débat ?

Une interrogation plane toujours ce matin : est-ce que le réalisateur Tristan Carné pourra faire des plans de coupes du candidat qui écoute son concurrent ? C'est pourtant interdit depuis 1981, à son grand regret : "On essaie de montrer aux téléspectateurs ce qu’ils voudraient voir s’ils étaient en plateau, je défends le fait qu’on puisse passer des plans d’écoute."



Selon le président du CSA Olivier Schrameck, ces débats sont des moments importants pour la mémoire collective : "L’expérience montre que c’est très important car on se remémore tel ou tel passage d’un débat et on lui attribue à tort ou à raison une force persuasive."