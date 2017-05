et Clarisse Martin

publié le 03/05/2017

C'est une nouvelle qui aurait pu passer relativement inaperçue mais qui est en fait historique. Pour la première fois depuis 1974, il y aura des plans de coupe pendant le traditionnel débat télévisé de l'entre-deux-tours qui oppose les deux finalistes à l'élection présidentielle. Cela signifie que ce mercredi 3 mai, les téléspectateurs pourront observer la réaction de Marine Le Pen face aux propos d'Emmanuel Macron, et inversement.



Néanmoins, il est précisé dans les termes officiels que l'utilisation de cette technique sera faite avec "parcimonie". Un accord a été trouvé ce mercredi 3 mai au matin, en vue du débat du soir, après des jours entiers de négociations. Deux réalisateurs et conseillers, chacun choisi par l'un des deux prétendants à l'Élysée, se tiendront dans la régie et dispenseront leurs consignes en la matière.

Les plans de coupe étaient interdits depuis le débat du 10 mai 1974, qui opposait Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand. Alors que le socialiste attaquait son adversaire sur les chiffres du chômage, un plan de coupe montrant ce dernier faire "non" de la tête qui regarde un chiffre sème le doute : tout le monde pense qu'il a les véritables chiffres face à lui.



Il prend alors la place du professeur face à son élève. Mais à la fin de la joute, un journaliste suivant François Mitterrand regarde la fiche qui était dans la main de Valéry Giscard d'Estaing : il n'y avait rien. Un coup de bluff réussi, qui a poussé François Mitterrand à demander l'interdiction des plans de coupe lors du débat de 1981. Une prohibition qui a perduré jusqu'à ce jour.