publié le 03/05/2017 à 15:25

Au cours du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ce mercredi, une expérience va être menée pour capter les émotions d'un panel de 30 téléspectateurs d'horizons et de sensibilités politiques différents. C'est le publicitaire Frank Tapiro, invité de RTL, qui est à l'origine de cette initiative au travers de Datakalab. Le publicitaire, PDG de la société Hémisphère Droit, a été le conseiller médias de Nicolas Sarkozy jusqu'en 2007.



Ce "suffrage émotionnel" est réalisé grâce à des outils neuroscientifiques, qui mesurent l'émotion du sujet quand un thème est abordé. Une caméra détecte également les micro-expressions du visage. "On croise toutes ces données et on peut donner quasiment en temps réel l'engagement émotionnel de ce débat. On pourra dire quel candidat a suscité le plus d'émotions, positives ou négatives, sur quel thème", explique Frank Tapiro.

Le publicitaire estime que cette méthode est plus fiable qu'un sondage parce qu'elle fait appel à l'inconscient. Il assure aussi qu'elle ne participera pas à rendre le discours politique davantage axé sur les émotions plutôt que sur les idées. "Datakalab ne travaillera jamais pour un candidat. C'est un acte républicain et citoyen", insiste Frank Tapiro, qui détaillera les résultats de son expérience jeudi matin sur RTL à 7h15 avec Yves Calvi.