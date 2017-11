publié le 02/11/2017 à 08:21

La vie d'après de François Fillon a commencé dès le weekend du 13 mai dernier, comme le raconte une enquête fouillée menée par l’hebdomadaire Le Point. Le candidat malheureux à l’élection présidentielle n’avait pas tardé à prendre l’air. À l’heure où tous ses anciens soutiens avaient les yeux rivés sur l’investiture d’Emmanuel Macron, il était parti chasser le chevreuil en Angleterre, à l’invitation de son ami et soutien, l’ancien patron d’Axa, Henri de Castries.



François Fillon était alors accompagné de son autre homme de confiance, son ex-directeur de cabinet adjoint à Matignon, Antoine Gosset-Grainville. En présence de leurs épouses, sans connexion à internet, ils ont été parmi les rares Français à échapper aux images de la passation de pouvoir entre François Hollande et son successeur.

Un "après" en cartes postales

Ils y ont échappé au moins pour quelque temps. Car Le Point a également recueilli cette confidence faite quelques semaines plus tard par François Fillon à l’un de ses intimes, cet aveu, d'autant plus étonnant qu'il contredit toutes ses déclarations publiques sur l'affaire qui lui a barré la route de l'Élysée : "Quand j’ai vu les images de la passation de pouvoir… j’ai pensé : comment peut-on faire tout ça avec une mise en examen ?".

Depuis, l'ancien Premier ministre a, à sa façon, multiplié les petites "cartes postales" selon l’expression désormais consacrée, parfois à son corps défendant… Dernière en date le 7 octobre dernier : François Fillon faisait une apparition avec son épouse au Zoute Grand Prix, une course de voitures anciennes dans la station balnéaire de Knokke-le-Zoute, en Belgique. Plus improbable, il a encore été aperçu nu, cet été, en Irlande, dans les sources d’eau chaude du Blue Lagoon… De même, une photo de l'intéressé, arborant en Italie une barbe de 3 jours grisonnante, postée par une anonyme sur Facebook au mois d’août, a fait le tour des réseaux sociaux…

Macron largement égratigné

À noter que François Fillon n’a rien perdu de son mordant ni de son sens de la formule. Après la parution d’un article intitulé "Qui sont les patrons de Fillon ?" - qui portait sur le fonds d’investissement dont il est désormais l’un des associés - il lance à une connaissance : "Je n’ai jamais eu de patron de ma vie !". Nicolas Sarkozy appréciera.



On apprend également qu’une marque de prêt-à-porter masculin aurait proposé à François Fillon de participer à une campagne de publicité, son goût pour les costumes très... chics... étant désormais célèbre. "J’aurais pu faire mannequin", lance-t-il régulièrement sur le ton de la boutade.



Une chose est sûre, l’ancien candidat n’épargne pas Emmanuel Macron. S’il lui reconnaît d’avoir contribué à améliorer l’image de la France à l’international - il l’aurait constaté au cours de ses voyages d’affaires - il lui reproche, selon Le Point, sa "gesticulation médiatique", une "débauche de com'" et "un autoritarisme insupportable".