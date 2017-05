VIDÉO - Passation de pouvoir : revivez les grands moments de la journée

et Clémence Bauduin

Une journée historique. Emmanuel Macron est arrivé sur place à 10 heures, ce samedi 14 mai, pour le début d'une journée cruciale pour l'histoire, celle de son investiture comme huitième président de la Ve République. Accueilli par François Hollande, qui vivait alors ses dernières minutes en tant que chef de l'État, il a rejoint ce dernier, lentement, sur le perron du palais présidentiel dans un moment pour le moins solennel.



Les deux hommes se sont ensuite isolés pendant plus de quarante minutes pour échanger sur les secrets d'État. Un échange sans doute moins solennel que ce que lui prête sa légende, entre un président sortant et celui qui fut son collaborateur. François Hollande a ensuite regagné son véhicule dans la cour d'honneur de l'Élysée sous des applaudissements fournis, y compris de la part de son successeur.

Une fin d'après-midi avec Anne Hidalgo

Emmanuel Macron s'est ensuite rendu dans la salle des fêtes du palais présidentiel où le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a officialisé son investiture avec le Général Benoît Puga, Grand Chancelier de la Légion d'honneur, en le faisant Grand Maître de l'Ordre. Dans son premier discours en tant que président, le nouveau président de la République a salué le travail de tous ses prédécesseurs de la Ve République. Emmanuel Macron s'est ensuite octroyé un moment plus personnel en allant saluer ses nombreux proches, et notamment le clan Amiénois de sa famille et de celle de son épouse, qui avaient fait le déplacement.

Après un déjeuner à l'Élysée avec ses convives, le nouveau chef de l'État a pris place à bord d'un véhicule militaire pour remonter l'avenue des Champs-Élysées en saluant la foule. En présence du chef d'état-major des armées, il s'est recueilli sous la pluie devant la flamme du soldat inconnu. Le temps maussade a trempé son costume lors de la descente, en voiture militaire toujours, de la plus belle avenue du monde. Dans la continuité de ces cérémonies officielles, Emmanuel Macron s'est rendu au chevet de militaires blessés à l'hôpital Percy de Clamart, pour ensuite rencontrer en fin de journée la maire de Paris, Anne Hidalgo, à l'Hôtel de ville de la capitale.