publié le 01/11/2017 à 07:19

"J’ai vu Macron une douzaine de fois depuis qu’il est à l’Élysée, Édouard Philippe, jamais." La confidence d’un député La République En Marche a été confirmée par nombre d’entre eux.



Alors que le président de la République reçoit très régulièrement les députés de la majorité, par commissions, auxquels se joignent les membres du bureau de l’Assemblée nationale, et que les plus influents d’entre eux ont pour certains un lien direct avec lui et porte ouverte chez ses conseillers politiques à l’Élysée, le Premier ministre Édouard Philippe s’est contenté pour l’instant des quelques déjeuners de députés organisés à son arrivée à Matignon.

Un style assumé par l’entourage du chef du gouvernement qui évoque des différences d’agenda. "Le temps politique est rare à Matignon", "il n’y a jamais eu autant de travail en commun entre députés et gouvernement", se justifie-t-on... Côté députés on ne se plaint pas, mais le constat est limpide : "Il ne cherche pas à créer ce type de lien, il est respecté, mais il n'y a pas d'affect. Emmanuel Macron on sait ce qu'on lui doit. C'est lui le patron", confie l'un d'entre eux.

Gérald Darmanin apprécié des députés REM

À l’inverse, la cote de Gérald Darmanin est toujours au plus haut. Le ministre des Comptes publics est jugé "bon pédagogue". On ne compte plus les témoignages de députés encore flattés d’avoir reçu de lui un texto ou un message sur What’s App, après l’une de leurs prestations télévisuelles ou radiophoniques. Certains ont encore dans leur téléphone les messages reçus au soir de leur victoire aux élections législatives : "n’hésite pas à m’appeler". Pour la plupart, ils n’avaient encore jamais rencontré Gérald Darmanin à l’époque.



Gérald Darmanin reçoit aussi à Bercy, ou à l’hôtel de Cassigny, près de Matignon, traditionnellement dévolu au ministre du Budget. Il n’hésite pas à retrousser les manches et à y aller de son petit schéma explicatif au feutre Véléda sur tableau blanc. Le ministre ravit les députés REM quand il s'en prend au micro à ses anciens camarades Les Républicains. Son acolyte Sébastien Lecornu n'est pas en reste. Moins connu, le secrétaire d'état construit petit à petit son réseau parlementaire… Ses prises de parole sont également appréciées…