par Elizabeth Martichoux , Ludovic Galtier publié le 17/01/2017 à 08:18

Après avoir quitté la direction d'Axa, entreprise qu'il a conduite pendant dix-sept ans, Henri de Castries a ensuite dit non à HSBC. Pour la politique ? Invité de RTL mardi 17 janvier, l'ancien patron a officiellement annoncé son soutien à François Fillon. "L'élection présidentielle est le moment où un certain nombre de choses peuvent se décider, c'est le moment de le faire en choisissant le bon candidat (...) Je pense que quand le pays est face à des échéances cruciales, les citoyens qui l'aiment, qui pensent avoir quelque chose à dire, doivent s'engager". Une décision qui fait dire à ce fin connaisseur du monde économique qu'il "ne va prendre que des coups".



Pourtant, la vie politique tendait les bras à Henri de Castries il y a dix ans déjà. En 2007, Nicolas Sarkozy lui avait proposé le porte-feuille de l'Économie : il avait refusé. Pourquoi a-t-il choisi François Fillon ? "Je pense que c'est l'homme qu'il faut pour redonner de l'espoir à ce pays, en lui permettant de retrouver le chemin de la croissance et de retrouver ce que doit être sa position en Europe et dans le monde. Ce que j'admire chez François Fillon, c'est son autorité, c'est sa vision du monde, c'est son expérience et ce sont ses valeurs."