publié le 13/05/2017 à 12:17

Une gravure tous les cinq ans. Mercredi 10 mai, l'entreprise Arthus-Bertrand a gravé le nom du nouveau président élu, Emmanuel Macron, et la date du jour de l'investiture sur l'un des seize maillons du grand collier de la Légion d'honneur.



Le bijou est en or massif et pèse un kilo. Il comporte 16 maillons qui représentent les grandes activités de la nation : l'armée, l'industrie, la musique ou encore le commerce. "Ne prenez pas en photo le maillon du nouveau président (celui de l’industrie et du commerce), il doit être le premier à le découvrir officiellement", a averti Gil Piette, directeur de la société Arthus-Bertrand au Parisien.



L'entreprise située à Palaiseau, en banlieue parisienne, est le fabricant historique de ce grand collier. Porté pour la première fois par Vincent Auriol en 1953, il sera présenté et porté, dimanche 14 mai, par Emmanuel Macron, en vertu de sa fonction de Grand maître de la Légion d'honneur. Depuis l'investiture de Georges Pompidou, en 1969, plus aucun président ne l'a porté autour du cou.

Il ne reste plus que trois maillons vierges

Contrairement à 2012, la gravure s’est faite à la main et non au laser, d'après le journal. "Ça donne une meilleure profondeur, plus d’éclat et donc une meilleure lisibilité. On a d’ailleurs dû reprendre les noms de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande qui devenaient moins visibles», précise Gil Piette a-t-il ajouté. Actuellement, il ne reste plus que trois maillons vierges. Le dernier nom sera gravé en 2032.