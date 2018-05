Benjamin Griveaux est l'invité du "Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI"

et AFP

publié le 10/05/2018 à 16:36

Le premier anniversaire d'Emmanuel Macron à l'Élysée a été marqué par une multiplication des appels à manifester émanant de la France insoumise. Après la tenue de la "Fête à Macron", le président de la République a estimé que certains avaient voulu "refaire dans la rue ce qui avait été perdu dans les urnes".



Benjamin Griveaux a indiqué qu'Emmanuel Macron avait "rappelé qu'au fond le sous-jacent de cette mobilisation était un discours qui voulait rejouer l'élection et refaire dans la rue ce qui avait été perdu dans les urnes, avec le souhait d'une partie de l'extrême-gauche non pas de défendre la convergence des luttes mais la confusion de celles-ci".

Le chef de l'État a réaffirmé à plusieurs reprises vouloir faire, ce pour quoi il a été élu à la tête du pays. Dernière annonce en date de la part du gouvernement : la taxe d'habitation. Sa suppression complète devrait intervenir "au plus tard d'ici à 2021". Interrogé à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a assuré que "les différentes pistes de refonte de la fiscalité locale" seraient "soumises à concertation avec les collectivités". Il est "exclu d'augmenter les impôts ou de créer un nouvel impôt local".

Autre sujet : l'exit tax. Emmanuel Macron a annoncé sa suppression "effective dès l'année prochaine". "On a acheté la bienveillance des Français à force de dépenses publiques et de redistribution. Et le résultat, c'est trois millions de chômeurs", a-t-il indiqué dans une interview à Forbes. Le porte-parole du gouvernement estime que l'"on ne fait pas de la politique qu'avec des symboles. La taxe à 75%, c'était un symbole, ça a coûté extrêmement cher à l'attractivité de la France".



