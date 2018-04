publié le 18/04/2018 à 08:05

"Notre objectif : réduire l'immigration". Laurent Wauquiez l'assure, "il faut réduire le nombre d'entrées" sur le sol français. "On accueille trop d'immigrés par rapport à nos capacités", a-t-il martelé sur RTL ce mercredi 18 avril.



Et pour parvenir à cet objectif, le président des Républicains a fait une proposition : "Si les parents sont ici de façon irrégulière, je souhaite que cela ne conduise plus au droit du sol pour leurs enfants", a-t-il affirmé, ajoutant qu'il remettait effectivement "en cause le droit du sol".

Laurent Wauquiez a vivement critiqué la politique migratoire menée par le gouvernement d'Emmanuel Macron, dénonçant le nombre de titres de séjour accordés en 2017. "262.000, c'est un record depuis 43 ans", affirme-t-il. "Si rien ne change, il y aura 1 million d'immigrés en plus sur le quinquennat", ajoute le leader des Républicains.

Fin des régularisations pour les clandestins

Celui qui est également le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé une autre mesure forte visant "à mettre un coup d'arrêt aux entrées illégales sur le sol français" : il souhaite ainsi mettre un terme aux régularisations d'étrangers qui sont entrés illégalement sur le territoire. "Cela doit s'accompagner d'un travail de lutte contre les patrons qui exploitent ces étrangers en situation irrégulière", explique-t-il.

Référendum sur la question

"Je souhaite qu'il puisse y avoir un référendum sur ce sujet", ajoute Laurent Wauquiez, estimant que l'immigration "n'a jamais été aussi élevée". Le président des Républicains souhaite ainsi que soit posée aux Français la question suivante : "Est-ce que vous souhaitez que la France se dote de lois permettant de réduire au minimum l'immigration ?". "Le débat est suffisamment important pour que les Français décident", conclut-il.