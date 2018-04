et Claire Gaveau

publié le 06/04/2018 à 08:27

Jeudi 5 avril, pour la première fois depuis le début du conflit, Emmanuel Macron s'est exprimé publiquement depuis Rouen sur les grèves. Chahuté, le chef de l'État veut malgré tout tenir la barre et refuse que ces mouvements sociaux empêchent le gouvernement de gouverner. "Notre rôle c'est d'expliquer ce que l'on fait et après, chacun est libre de penser. On a lancé beaucoup de transformations sur beaucoup de sujets qui n'avaient pas été traités depuis des années", explique Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement.



Ce dernier assure qu'il est "important de faire ce travail de pédagogie". "Emmanuel Macron met les mains dans le cambouis. Il travaille, il n'est pas là pour rester les bras croisés", défend le secrétaire d'État.

Et si certains critiquent le silence actuel du président de la République, Benjamin Griveaux assure qu'Emmanuel Macron s'exprime lors de ses déplacements. "Il le fait quand il rencontre les Français. Il parle, il convainc. C'est sa manière de fonctionner", poursuit-il.