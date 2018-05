publié le 13/05/2018 à 06:59

Au lendemain de l'attaque au couteau, revendiquée par Daesh, qui a coûté la vie à un jeune homme de 29 ans dans le IIe arrondissement de Paris, les enquêteurs veulent lever le voile sur l'identité de l'assaillant. C'est en tout cas ce qu'avait déclaré dans la nuit de samedi à dimanche 13 mai, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, au chevet d'une des victimes grièvement blessée.



"Je veux ensuite dire que nous mettrons tout en œuvre pour identifier l'auteur, pour pouvoir châtier celles et ceux qui auraient pu lui porter aide et assistance. On va, ce soir, laisser les enquêteurs poursuivre leur travail, et donc demain, peut-être, nous en saurons plus sur la réalité des faits et sur ce qu'était la volonté de celui qui a commis ce crime horrible."

La question de l'allégeance du suspect à Daesh doit également être élucidée par les enquêteurs. Aux alentours de 20h45, l'assaillant s'en était pris à des passants, de manière aléatoire, armé d'un couteau. Il a été abattu par les forces de l'ordre arrivées très rapidement sur les lieux. Outre le jeune homme décédé, quatre autres personnes ont été blessées, dont deux en état d'urgence absolue. Cependant, dans la nuit, Gérard Collomb avait assuré qu'elles étaient toutes "hors de danger".

07h20 - Selon notre journaliste police-justice Olivier Boy, l'assaillant a été identifié. Il s'agit d'un Russe né en Tchétchénie en 1997. Sa mère et son père ont été placés en garde à vue.



7h00 - Selon la radio Europe 1, l'assaillant serait un ressortissant Tchétchène âgé de 20 ans. Les enquêteurs seraient parvenus à l'identifier grâce à ses empreintes.



6h55 - Bonjour à tous et bienvenu sur ce live qui vous informera minute par minute sur l'évolution de l'enquête après l'attaque au couteau à Paris, samedi 12 mai dans la soirée.