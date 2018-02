Affaire Darmanin : 120 élus du Nord signent une pétition de soutien au ministre

publié le 22/02/2018 à 12:41

Ils refusent "la chasse à l'homme" contre Gérald Darmanin. Une centaine d'élus du Nord, dont l'ex-ministre Xavier Bertrand, ont signé un texte de soutien au ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, qui a fait récemment l'objet de deux plaintes. La première déposée pour viol a été classée sans suite, mais la seconde pour abus de faiblesse est toujours d'actualité.



"Au-delà de nos différences partisanes, nous souhaitons apporter tout notre soutien à Gérald Darmanin pendant cette épreuve personnelle que nous devinons très pénible", peut-on lire dans cette pétition lancée le 16 février par Jean-René Lecerf (divers droite, ex-UMP) et Marie Tonnerre, conseillère départementale (LR) et maire de Neuville-en-Ferrain, commune voisine de Tourcoing dont Gérald Darmanin a été le maire.

"Nous sommes profondément choqués des propos tenus à son sujet et nous refusons la chasse à l'homme dont il est l'objet", ajoute le texte. Les signataires de la pétition réclament ainsi que "seule la justice puisse juger les accusations dont il est l'objet".

"Nous souhaitions tout simplement dire 'halte au feu'. Gérald est quelqu'un que je connais depuis longtemps, je n'ai aucun doute sur sa sincérité", assure Jean-René Lecerf au micro de RTL. "En aucune manière je ne l'ai vu avoir une attitude déplacée envers une femme, poursuit Marie Tonnerre. C'est quelqu'un de taquin, c'est quelqu'un qui aime plaisanter avec les hommes, les femmes, mais en aucun cas c'est déplacé".



De son côté Vincent Lanoo, conseiller municipal d'opposition à Tourcoing dénonce une "opération organisée pour sauver - ou tenter de sauver - le ministre en difficulté" et "une mauvaise publicité pour Tourcoing". "Quand on s'est fait élire sur une pseudo-morale concernant la famille, la fidélité, les valeurs... Clairement on est fragilisé."



Le ministre est également soutenu par l'exécutif, à commencer par le Premier ministre Édouard Philippe et le Président Emmanuel Macron. "La démocratie s'appuie sur la justice. S'il y a une mise en examen, il démissionne", a pour sa part réagi le porte-parole de la République en marche Christophe Castaner sur RTL.



L'enquête sur des accusations de viol visant Gérald Darmanin a été classée sans suite vendredi 16 février par le parquet de Paris, après l'avoir déjà été une première fois en juillet. Il doit cependant encore affronter une enquête pour "abus de faiblesse" déposée par une habitante de Tourcoing qui l'accuse de lui avoir fait des "demandes à caractère sexuel" en échange d'un nouveau logement.