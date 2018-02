Gérald Darmanin visé par une plainte pour abus de faiblesse

publié le 14/02/2018 à 16:30

Une seconde plainte a été déposée contre Gérald Darmanin. Selon les informations du Point, le ministre de l'Action et des Comptes publics serait visé par une enquête du parquet de Paris pour des faits d'abus de faiblesse. La plaignante, qui vit à Tourcoing dans le Nord, a expliqué aux enquêteurs du 1er district de police judiciaire (DPJ), mardi 13 février, avoir été victime de "demandes à caractère sexuel" de celui qui fut maire de cette ville entre 2014 et 2017, relate Le Point.



Une enquête préliminaire a été ouverte. Selon le témoignage de la victime présumée, les faits se seraient déroulés en 2015 et 2016, alors qu'elle faisait appel à Gérald Darmanin pour être relogée. "La plaignante a expliqué qu'elle occupait un logement insalubre. Elle a demandé à être relogée et c'est à ce moment-là que Gérald Darmanin lui aurait fait des avances", détaille une source proche de l'affaire à l'hebdomadaire.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics est déjà visé par une plainte pour viol, pour des faits remontant à 2009. Il a d'ailleurs été entendu par les enquêteurs lundi 12 février. Gérald Darmanin nie toute implication dans l'affaire, et a riposté en déposant plainte pour dénonciation calomnieuse.

Édouard Philippe défend son ministre

Le Premier ministre a appelé ce mercredi 14 février à respecter "la parole du plaignant" comme "la présomption d'innocence" après l'annonce de l'ouverture de cette nouvelle enquête, réaffirmant "la même" position voulant qu'un ministre puisse rester au gouvernement tant qu'il n'est pas mis en examen.



Sollicité sur cette plainte, Matignon a indiqué que "le Premier ministre a posé une règle générale et sa position reste la même". "Il rappelle qu'il est important de laisser travailler la justice en toute indépendance, de veiller à ce que l'on respecte les droits de chacun, la parole du plaignant comme la présomption d'innocence", ajoute-t-on dans une brève déclaration écrite.