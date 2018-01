Gérald Darmanin "a la confiance" d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe

Édouard Philippe et Gérald Darmanin à la sortie du conseil des ministres le 28 juillet 2017.

et AFP

publié le 31/01/2018 à 14:32

Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics visé par une plainte pour viol "a la confiance" du président Emmanuel Macron et du premier ministre Édouard Philippe, a réaffirmé mercredi 31 janvier Benjamin Griveaux.



Le porte-parole du gouvernement a été interpellé sur le maintien au gouvernement du ministre, lors du compte-rendu hebdomadaire du Conseil des ministres. Benjamin Griveaux a assuré que Gérald Darmanin "a la confiance du Premier ministre et la confiance du président de la République". Le porte-parole a également souligné que "l'ensemble des membres du gouvernement ont pu lui témoigner de leur solidarité".

Le ministre de l'Action et des Comptes publics est accusé de viol par Sophie Spatz, une ancienne call-girl de 46 ans. Une enquête a été ouverte en janvier par le parquet de Paris, après le classement sans suite d'une première plainte en 2017. Gérald Darmanin nie l'accusation de viol, et son avocat accuse Sophie Spatz de mentir.