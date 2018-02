Gérald Darmanin salue la décision des juges de classer l'enquête sans suite

publié le 16/02/2018 à 18:47

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a salué le "deuxième classement sans suite" de l'enquête préliminaire sur une accusation de viol le visant et indiqué qu'il maintenait sa plainte en dénonciation calomnieuse, vendredi 16 février. "Depuis le début de cette calomnie, j'ai toujours eu confiance en la justice (...) J'avais immédiatement déposé plainte en dénonciation calomnieuse en juillet dernier et il va sans dire que j'irai jusqu'au bout", a ajouté Gérald Darmanin.



L'enquête pour viol visant le ministre a été classée sans suite une deuxième fois, selon des sources concordantes. L'affaire avait resurgi fin janvier après la plainte de Sophie Spatz, qui accusait de viol l'actuel ministre de l'Action et des Comptes publics. Cette dernière avait porté plainte contre Gérald Darmanin au mois de juin pour des faits présumés remontant à l'année 2009. Selon elle, le ministre l'aurait violée dans une chambre d'hôtel, en échange d'un service.



Le ministre de l'Action et des Comptes publics reste visé par une autre enquête pour abus de faiblesse, ouverte à Paris mardi 13 février. Une habitante de Tourcoing, ville dont Gérald Darmanin fut maire de 2014 à 2017, accuse ce dernier de lui avoir demandé des faveurs sexuelles en échange d'un logement. Cette femme a été entendue par les enquêteurs dans la foulée de sa plainte.

Cette enquête "se poursuit et de nombreux actes d'investigation restent encore à réaliser", a indiqué vendredi le parquet de Paris.