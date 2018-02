Gerald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics à l'Assemblée nationale

et AFP

publié le 19/02/2018 à 09:01

"Les yeux dans les yeux", Gérald Darmanin a répliqué aux deux plaintes à son égard, dont une classée sans suite. "Je n'ai jamais abusé d'aucune femme" ni de (mon) pouvoir", a-t-il déclaré.



"Je vais vous dire quelque chose les yeux dans les yeux : je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, il faut savoir se tenir droit et faire son travail. Moi je fais mon travail."

Au micro de BFMTV, le ministre de l'Action et des Comptes public reprend ainsi à son compte l'expression utilisée à l'Assemblée nationale par Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, accusé en 2013 d'être en possession d'un compte caché et jugé pour fraude fiscale et blanchiment depuis le 12 février.